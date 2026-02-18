La "Gata" Fernández por denuncia de racismo de Vinicius: Seamos justos y dejemos el show a un lado

El representante del jugador Gianluca Prestianni, Gastón "Gata" Fernández, afirmó este miércoles que el extremo de Benfica, que fue acusado por el delantero de Real Madrid Vinícius Júnior de proferirle insultos racistas, intentó defender a su equipo tras una "falta de respeto" del jugador brasileño al público y reiteró su "profesionalismo".

"Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinícius y un partido aparte con el público del Benfica, una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público... Estuve en la cancha y fue lo que vi", escribió Fernández en la red social Instagram.

Además, recordó que "hay millones de imágenes" de futbolistas tapándose la boca con la camiseta, como hizo Prestianni. "De ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventajas", comentó.

"Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite, seamos justos y dejemos el 'show' a un lado", afirmó el exjugador de Universidad de Chile.

Y concluyó: "Solo Prestianni y Vinícius podrán saber lo que se dijeron".

El incidente entre ambos se produjo en el partido del martes entre Real Madrid y Benfica en el Estádio da Luz en la ida de los play-offs de la Liga de Campeones, el cual ganó 0-1 el equipo español con un gol de Vini Jr.

En el minuto 51, después de la celebración del tanto de Vinícius, el atacante de Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.