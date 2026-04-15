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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Bayern Munich venció a Real Madrid en un electrizante partido y avanzó en la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro bávaro celebró un 4-3 en Alemania.

Bayern Munich venció a Real Madrid en un electrizante partido y avanzó en la Champions
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Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate de Bayern Munich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

El equipo "merengue" llegó al descanso con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y de Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42'.

Por los bávaros marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

El conjunto alemán se enfrentará en semifinales a París Saint Germain.

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