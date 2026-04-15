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¿Cuándo se juegan? Las llaves para las semifinales de Champions League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa cómo quedó el fixture rumbo a la final en Cooperativa.cl.
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Tras el fin de los cuartos de final, la Champions League tiene todo definido para las semifinales de la presente edición 2025/2026, con las llaves y programaciones listas.
PSG se cruzará con Bayern Múnich luego de eliminar a Liverpool y Real Madrid, respectivamente. Por el otro lado chocarán Atlético de Madrid y Arsenal; verdugos de FC Barcelona y Sporting de Lisboa.
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