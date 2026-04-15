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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo se juegan? Las llaves para las semifinales de Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa cómo quedó el fixture rumbo a la final en Cooperativa.cl.

¿Cuándo se juegan? Las llaves para las semifinales de Champions League
 Xinhua
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Tras el fin de los cuartos de final, la Champions League tiene todo definido para las semifinales de la presente edición 2025/2026, con las llaves y programaciones listas.

PSG se cruzará con Bayern Múnich luego de eliminar a Liverpool y Real Madrid, respectivamente. Por el otro lado chocarán Atlético de Madrid y Arsenal; verdugos de FC Barcelona y Sporting de Lisboa.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions?

Partidos de Ida

Martes 28 de abril

  • Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich, 15:00 horas. Estadio Parque de los Principes

Miércoles 29 de abril

  • Atlético de Madrid vs. Arsenal, 15:00 horas. Estadio Metropolitano.

Partidos de Vuelta

Martes 5 de mayo

  • Arsenal vs. Atlético de Madrid, 15:00 horas. Emirates Stadium

Miércoles 6 de mayo

  • Bayern Múnich vs. París Saint-Germain, 15:00 horas. Allianz Arena

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