¿Cuándo se juegan? Las llaves para las semifinales de Champions League

Tras el fin de los cuartos de final, la Champions League tiene todo definido para las semifinales de la presente edición 2025/2026, con las llaves y programaciones listas.

PSG se cruzará con Bayern Múnich luego de eliminar a Liverpool y Real Madrid, respectivamente. Por el otro lado chocarán Atlético de Madrid y Arsenal; verdugos de FC Barcelona y Sporting de Lisboa.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions?

Partidos de Ida

Martes 28 de abril

Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich, 15:00 horas. Estadio Parque de los Principes

Miércoles 29 de abril

Atlético de Madrid vs. Arsenal, 15:00 horas. Estadio Metropolitano.

Partidos de Vuelta

Martes 5 de mayo

Arsenal vs. Atlético de Madrid, 15:00 horas. Emirates Stadium

Miércoles 6 de mayo