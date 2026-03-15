¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Manchester City y Real Madrid?

Manchester City y Real Madrid se enfrentarán este martes en Inglaterra, en la revancha de los octavos de final de la Champions League, una llave en donde el cuadro merengue tiene gran ventaja para seguir avanzando en el torneo continental.

En el duelo de ida, el conjunto dirigido por Alvaro Arbeloa venció por 3-0 en el Estadio "Santiago Bernabéu", tras un triplete del uruguayo Federico Valverde, por lo que sellar la clasificación en la casa de los Ciudadanos.

Los pupilos de Pep Guardiola deberán lograr una hazaña: Con un triunfo por tres goles podrán forzar una tanda de penales, y necesitarán cuatro tantos de diferencia si quieren evitar esa definición.

¿Cuándo y dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid?

El partido se disputará el martes 17 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Etihad Stadium.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney + Premium.

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