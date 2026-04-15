Furioso descargo del DT de Real Madrid: Acusó que el árbitro "se cargó" la eliminatoria ante Bayern

El entrenador de Real Madrid, Alvaro Arbeloa, explotó tras la eliminación frente a Bayern Munich en la Liga de Campeones y apuntó directamente contra el arbitraje por la expulsión de Eduardo Camavinga, en una jugada que, a su juicio, terminó condicionando por completo el desenlace de la serie.

El mediocampista francés vio la tarjeta roja en el minuto 86 luego de recibir una segunda amonestación por retener el balón después de cometer una falta. Esa determinación desató la molestia inmediata del técnico español, quien sostuvo que la sanción fue desproporcionada para una acción de esa naturaleza y que el juez terminó perjudicando un encuentro que se mantenía abierto y competitivo.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se cargó una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", disparó Arbeloa en declaraciones posteriores al compromiso, visiblemente molesto por el desenlace del choque europeo.

El DT también valoró la actuación de sus dirigidos pese a la eliminación y expresó su dolor por no poder seguir en carrera por la Champions. "Me duele porque Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año", afirmó, aunque al mismo tiempo destacó el esfuerzo de sus futbolistas y aseguró que regresan a Madrid "con nuestro escudo" porque, según remarcó, el equipo "lo ha dado todo".

Finalmente, Arbeloa reconoció que su equipo tuvo opciones para cerrar antes el partido, pero explicó que el empate definitivo de Luis Díaz desmoronó cualquier reacción posterior.

Tras el golpe europeo, el entrenador aseguró que ahora deberán enfocarse en pelear La Liga hasta el final de la temporada, pese a que reconoció que el panorama en el torneo local aparece muy complicado.