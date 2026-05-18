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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Inglaterra: TNT Sports impedirá que la final de la Champions vaya por televisión abierta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La decisión fue tomada por la cadena luego de que esta perdiera los derechos del torneo continental para 2027.

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La final de la Liga de Campeones, a disputarse entre Arsenal y PSG el próximo 30 de mayo en Budapest, no será transmitida en televisión abierta en Inglaterra, por decisión de TNT Sports.

Esta determinación fue tomada por la cadena luego de que esta perdiera los derechos del torneo continental para 2027 e implica que el enfrentamiento entre el cuadro londinense y el conjunto parisino se emitirá únicamente por televisión por pago.

La decisión se toma a pesar de que la final contará con un equipo inglés por primera vez en tres años, con Arsenal buscando coronarse campeón de Europa por primera vez en su historia.

TNT Sports, anteriormente BT Sport, ha mantenido los derechos de los tres torneos continentales durante más de una década en virtud de un contrato con la UEFA que le obliga a hacer todo lo posible para garantizar que la final de la Liga de Campeones se emita en abierto.

Esto se había cumplido mediante transmisiones en directo en su canal de YouTube o en el servicio de streaming Discovery+, que había emitido TNT antes del lanzamiento del servicio HBO Max.

Pero la final, que se disputará el próximo sábado, solo estará disponible para los suscriptores de HBO Max (cuyo valor es de 4,99 libras al mes -unos seis mil pesos chilenos-) o de TNT (normalmente 31,99 £ al mes –casi 40 mil pesos chilenos-).

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