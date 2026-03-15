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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la vuelta de octavos de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este martes y miércoles se definen a los ocho mejores del torneo internacional.

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Este martes y miércoles se jugarán los duelos de vuelta de octavos de final en la UEFA Champions League, donde se definirán a los ocho mejores equipos que seguirán en carrera para quedarse con el torneo continental.

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Martes 17 de marzo

  • Sporting CP vs. Bodo Glimt. 14:45 horas. Estadio "José Alvalade".
  • Manchester City vs. Real Madrid. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Chelsea vs PSG. 17:00 horas. Stamford Brdige.
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Emirates Stadium.

Miércoles 18 de marzo

  • FC Barcelona vs. Newcastle. 14:45 horas. Camp Nou.
  • Liverpool vs. Galatasaray. 17:00 horas. Anfield.
  • Tottenham vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
  • Bayern Munich vs. Atalanta. 17:00 horas. Allianz Arena.

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