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La programación de la vuelta de octavos de la Champions League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Este martes y miércoles se definen a los ocho mejores del torneo internacional.
Este martes y miércoles se definen a los ocho mejores del torneo internacional.
Este martes y miércoles se jugarán los duelos de vuelta de octavos de final en la UEFA Champions League, donde se definirán a los ocho mejores equipos que seguirán en carrera para quedarse con el torneo continental.
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