La programación de la vuelta de octavos de la Champions League

Este martes y miércoles se jugarán los duelos de vuelta de octavos de final en la UEFA Champions League, donde se definirán a los ocho mejores equipos que seguirán en carrera para quedarse con el torneo continental.

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Martes 17 de marzo

Sporting CP vs. Bodo Glimt. 14:45 horas. Estadio "José Alvalade".

Manchester City vs. Real Madrid. 17:00 horas. Etihad Stadium.

Chelsea vs PSG. 17:00 horas. Stamford Brdige.

Arsenal vs Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Emirates Stadium.

Miércoles 18 de marzo