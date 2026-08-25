LASK Linz firmó una heroica remontada ante Celtic y clasificó por primera vez a la fase de liga en la Champions League, venciendo 5-1 al cuadro escocés en Austria para superarlo 5-4 en el global.

Tras un 3-0 en el duelo de ida ida, Callum McGregor puso el 4-0 en la serie tras abrir la cuenta (21'), pero el elenco austriaco reaccionó de forma magistral gracias a los goles de Moses Usor (32'), Robert Ljubicic (48'), Samuel Aderinan (58', 109') y Florian Flecker (90+1').

LEER ARTICULO COMPLETO