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LASK firmó heroica remontada ante Celtic y avanzó por primera vez a fase de liga en la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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LASK Linz firmó una heroica remontada ante Celtic y clasificó por primera vez a la fase de liga en la Champions League, venciendo 5-1 al cuadro escocés en Austria para superarlo 5-4 en el global.

Tras un 3-0 en el duelo de ida ida, Callum McGregor puso el 4-0 en la serie tras abrir la cuenta (21'), pero el elenco austriaco reaccionó de forma magistral gracias a los goles de Moses Usor (32'), Robert Ljubicic (48'), Samuel Aderinan (58', 109') y Florian Flecker (90+1').

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