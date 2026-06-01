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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

PSG presentó sus dos trofeos de Champions antes del partido de Tabilo en Roland Garros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cuatro futbolistas del conjunto parisino llevaron la "Orejona" al Court "Phillippe-Chatrier".

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Este lunes, la previa del duelo entre el tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por octavos de final de Roland Garros tuvo una aparición estelar.

Bradley Barcola, Ousmane Dembelé, Desiré Doué y Warren Zaire-Emery, futbolistas de París Saint Germain, reciente bicampeón de Champions League, se presentaron en el Court "Phillippe-Chatrier" con el trofeo de la máxima competencia europea del balompié ante un público que los recibió como héroes.

En 2025, fue Dembelé en solitario el que arribó con la copa, pero esta vez lo hizo acompañado de sus compañeros de equipo y con dos "Orejonas", simbolizando un hito en el fútbol francés, ya que superó a su archirrival Olympique de Marsella, que tiene una, tras consagrarse en la edición de 1993.

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