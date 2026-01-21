Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Qarabag lo ganó en el último minuto y eliminó a Frankfurt de la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Qarabag FK derrotó 3-2 a Eintracht Frankfurt por la séptima fecha de la Champions League. En el equipo local Camilo Durán anotó un doblete (4' y 80') y su compañero Bahlul Mustafazada marcó el gol de la victoria en el 90+4. En la visita descontaron Can Uzun (10') y Fares Chaibi (78').

Con este resultado, Frankfurt fue eliminado de la competición y Qarabag se mantiene en zona de repechaje con 10 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados