Qarabag FK derrotó 3-2 a Eintracht Frankfurt por la séptima fecha de la Champions League. En el equipo local Camilo Durán anotó un doblete (4' y 80') y su compañero Bahlul Mustafazada marcó el gol de la victoria en el 90+4. En la visita descontaron Can Uzun (10') y Fares Chaibi (78').

Con este resultado, Frankfurt fue eliminado de la competición y Qarabag se mantiene en zona de repechaje con 10 puntos.

