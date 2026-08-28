UEFA investigará incidentes entre Fenerbahce y Lyon en la Champions League

La Comisión de Disciplina de la UEFA abrió un expediente que involucra a Olympique Lyon y Fenerbahce para investigar los incidentes entre jugadores y staff de ambos equipos en el partido de vuelta del play-off de la Champions League, en el que se clasificó el equipo turco tras ganar 2-1, con un global de 3-2.

El encuentro disputado en Francia acabó con un enfrentamiento entre ambos conjuntos sobre el césped, tras la provocativa celebración de Matteo Guendouzi, volante de los "Canarios Amarillos" quien cuenta con pasado en Olympique de Marsella, clásico rival de "Les Lions".

Durante el calentamiento del cotejo, Guendouzi hizo gestos ofensivos hacia la grada, que respondió con silbidos al mismo y al final del choque, cuando se dirigía hacia los vestuarios, un espectador saltó al campo y lo agredió.

Debido a esto, otros jugadores de Fenerbahce actuaron entonces contra el agresor y desde la grada se produjo un lanzamiento de objetos, lo cual fue incluido en el informe junto al lanzamiento de bengalas.

Paralelo al expediente, el ente designó inspectores de ética y disciplina para investigar el enfrentamiento en el que estuvieron implicados tanto futbolistas como miembros del staff de ambos clubes.