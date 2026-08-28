En prisión quedó conductor que atropelló a cineasta: Bebió seis copas de sangría, según informe policial

En prisión preventiva quedó Ignacio Palma, de 53 años, formalizado por el fatal atropello a la cineasta Paz Ramírez ocurrido el fin de semana en avenida Andrés Bello, en la comuna de Providencia.

La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó en la audiencia un informe del OS-9 de Carabineros que dio cuenta de que Palma había asistido a un almuerzo en el Estadio Español donde, según arrojaron las cámaras del recinto, bebió seis copas de sangría.

Por ello, y pese a que no fue detenido en flagrancia al huir del lugar, el Ministerio Público lo formalizó por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte con la agravante de no haber detenido la marcha, no dar auxilio ni aviso a la autoridad.

Ya que no fue capturado inmediatamente después del siniestro, no se pudo obtener un test del alcoholemia, pero la Fiscalía estima que el imputado estaba al menos bajo la influencia del alcohol, y por ende, pidió la prisión preventiva.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud, considerando que la conducta del imputado es grave, no solo por conducir pese haber bebido, sino por no detenerse a prestar ayuda ni acudir a una unidad policial para asumir su responsabilidad.

El tribunal también justificó la máxima cautelar atendida la gravedad de la pena, la peligrosidad de la conducta de Palma, y el resultado de muerte de su acción.

Por otro lado, la fiscal jefa de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli, dio cuenta de que el imputado registra varias infracciones de tránsito, y que "la mayoría de ellas son por transitar a exceso de velocidad".

"En 1996, fue condenado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, y tanto previo a ello como posteriormente, registra diferentes infracciones en su hoja de vida del conductor, desde 1991 hasta 2015", detalló.