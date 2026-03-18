[VIDEO] ¿Influyó? Newcastle mostró el largo camino del camarín visitante a la cancha del Camp Nou

Newcastle United recibió siete goles de FC Barcelona y se despidió de la Champions League con un global de 8-3, resultado en octavos que puso en la discusión la distancia desde el camarín visitante hasta la cancha del Camp Nou.

El conjunto inglés durante la previa compartió "la larga caminata" desde su vestuario, teniendo que pasar un primer pasillo y una escalera para luego encontrarse con otros dos extensos corredores.

Los usuarios de redes sociales, especialmente quienes rivalizan con Barcelona comenzaron a discutir sobre el nivel de perjuicio a Newcastle por el largo trecho; especialmente pensando en el descanso de entretiempo.

- Revisa el camino del vestuario forastero al terreno de juego: