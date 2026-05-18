Arbitro informó que fue golpeado por un proyectil en el Huachipato-Unión La Calera

El árbitro Rodrigo Carvajal denunció en su informe que fue golpeado por un proyectil durante el partido en que Huachipato venció 3-1 a Unión La Calera en Talcahuano, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

El juez consignó que el incidente se produjo al finalizar el primer tiempo, cuando el equipo arbitral se dirigía hacia camarines. "Desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactándome uno de ellos directamente en el ojo", escribió Carvajal en el apartado de incidencias.

El árbitro añadió que el golpe le provocó dolor y que permaneció algunos minutos en el lugar antes de ir al camarín. "Posteriormente, al revisarme, presentaba únicamente irritación en el ojo", detalló el juez, quien además informó que el partido no fue detenido.

En lo deportivo, Unión La Calera abrió la cuenta a los 14 minutos con gol de Bayron Oyarzo, pero Huachipato reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con tantos de Maicol León a los 47', Lionel Altamirano a los 71' y Nelson Guaiquil a los 90+8'.

El informe también registró siete tarjetas amarillas y ninguna expulsión. En Huachipato fueron amonestados Maicol León, Cris Martínez, Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano, mientras que en Unión La Calera recibieron tarjeta Daniel Gutiérrez, Christopher Díaz y Juan Manuel Requena.