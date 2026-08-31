Cecilio Waterman tras terminar de arquero ante la U: "Por suerte no me patearon, sirvió para ganar"

Cecilio Waterman fue la gran figura en la victoria de Universidad de Concepción por 2-1 sobre Universidad de Chile al no solo matricularse con un gol, sino que en los minutos finales debió asumir la responsabilidad de ponerse los guantes como improvisado portero tras la expulsión de Jorge Broun.

Tras el compromiso, el atacante centroamericano se tomó con humor su inédito rol y confesó en quiénes pensó al momento de pararse bajo los tres palos del "Campanil".

"Mi mejor amigo panameño es (Luis) Mejía, toda una vida con él en la selección. Y bueno, también tengo a mi amigo en Coquimbo, el 'Mono' (Diego) Sánchez, que es un personaje", señaló Waterman entre risas.

En esa misma línea, relató su experiencia previa bajo el arco en los entrenamientos: "La otra vez hicimos un trabajo de reducido, fui al arco e hice un par de tapadas. Ahora no quedó de otra que ir y, por suerte, no me patearon. Sirvió para ganar".