Vientos tornádicos dejaron más de 27 viviendas destruidas en Ñuble

Los vientos tonádicos registrados en el fin de semana, en el marco del sistema frontal en la zona centro sur del país, dejaron 27 casas destruidas en la comuna de Yungay (Región de Ñuble).

El evento climático también provocó daños de consideración en la planta Trupán de la empresa Arauco, ubicada en la localidad de Cholguán, donde vecinos relataron a Cooperativa que la situación fue sorpresiva y los dejó "muy choqueados".

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, explicó que las casas afectadas estaban ubicadas en el sector de San Miguel de Itata: "Las viviendas que se encuentran en evaluación con distinto grado de afectación. El Ejército junto con Senapred se encuentran entregando los materiales necesarios para ir en ayuda de estas familias. Continuamos el despliegue en Yungay y en toda la región".

Por su parte, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, detalló que algunos de los domicilios afectados "están totalmente destruidos y sin posibilidad de recuperación. Hay otras que podemos recuperar y ya se ha activado a través de Senapred distinta ayuda".

"El municipio también está trabajando intensamente ayudando a cubrir los techos. Con Senapred estamos activando los zinc para que podamos tener mayor resguardo", agregó.

Los vientos tornádicos también afectaron comunas como El Carmen y Pemuco, especialmente por los daños provocados en la subestación eléctrica de Cholguán. En tanto, en la zona costera de Coelemu, Cobquecura, Tomé y Talcahuano, en la Región del Biobío, se reportaron avistamientos de casi una decena de trombas marinas.