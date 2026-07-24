Colo Colo cortó su "maldición" ante Limache con un triunfo que estiró su ventaja en la cima

Colo Colo venció por 3-1 a Deportes Limache en el Monumental y afianzó su liderato en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, resultado que le permitió alcanzar los 39 puntos en la cima, aumentar su racha y acabar su registro sin festejos ante la escuadra "tomatera" tras seis partidos en el historial.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz buscaba consolidar su ventaja de diez unidades sobre Universidad Católica, su más cercano perseguidor en la tabla, pero se le dificultó ante la solidez defensiva del conjunto visitante.

No fue hasta el complemento que el "Cacique" se puso en ventaja rápidamente con la anotación de Alvaro Madrid tras capturar un balón suelto en el área (48'). Minutos más tarde, Jeyson Rojas duplicó las cifras (57') con un potente disparo.

Pese a esto, los dirigidos por Víctor Rivero consiguieron acortar las diferencias cuando Erick Wiemberg cometió un penal (72') que derivó en un gol convertido por Daniel Castro (74').

No obstante, joven Felipe Raipán ingresó desde el banco para sentenciar el triunfo definitivo tras definir con categoría ante el achique de Matías Bórquez (89') en la recta final del compromiso.

Con este resultado, Colo Colo se consolidó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos y Limache se estancó con 21 unidades en la novena plaza.

En sus próximos desafíos, el cuadro de Macul visitará Viña del Mar para medirse a Everton el próximo 1 de agosto. En tanto, el cuadro "tomatero" tendrá que cortar una racha de seis partidos sin triunfos recibiendo a Ñublense en la misma jornada.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 15 26 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile

15 24 +7 Duelo Chile 4 4 Coquimbo 15 24 +4 Sudamericana 5 Palestino 15 24 +2 Sudamericana 6 Huachipato 15 23 +1 Sudamericana 7 Everton 15 22 +4 - 8 Ñublense 15 22 -1 - 9 Deportes Limache 16 21 +5 - 10 O'Higgins 15 20 -3 - 11 U. de Concepción 15 19 -13 - 12 La Serena 15 18 -4 - 13 Audax Italiano 15 16 -3 - 14 D. Concepción 15 14 -9 - 15 Cobresal 15 13 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.