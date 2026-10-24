Colo Colo enfrenta a Palestino para seguir a la caza del título

Tras dos semanas sin actividad producto de las suspensiones por lluvia en Copa Chile, Colo Colo volverá al ruedo en la Liga de Primera este domingo 25 de octubre, jornada en la que visitará a Palestino en el Estadio Santa Laura a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT) durante la fecha 25.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan en lo más alto con 54 unidades y una holgada ventaja de nueve puntos sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor. Pero a pesar del margen, están urgidos por el duro golpe de la goleada 5-2 frente a Coquimbo Unido en su última presentación liguera.

La gran novedad para este pleito será la presencia estelar de Vozinha, quien estará presente en el encuentro antes de emprender viaje a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro.

En ese sentido, el cuadro de Macul formará con: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz, Alvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

Entre las novedades de la citación de Fernando Ortiz está el regreso de Claudio Aquino, así como también el de Fernando de Paul en el arco, lo que dejó a Gabriel Maureira al margen del pleito.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farré está con la ilusión de consolidarse en puestos de Copa Sudamericana, marchando actualmente en el quinto casillero con 37 puntos. Los "árabes" vienen de rescatar un 2-2 ante Deportes Limache y confían en volver a amargar al "Cacique" después de hacer lo mismo en su aniversario durante abril.

Con el arbitraje de Piero Maza, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.