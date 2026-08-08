Colo Colo visita al colista Unión La Calera con la misión de sostener el tranco como superlíder

Este domingo 9 de agosto, la fecha 18 de la Liga de Primera tendrá un duelo de extremos opuestos, pues el puntero Colo Colo jugará como forastero ante Unión La Calera; último de la tabla.

El "Cacique" llega como superlíder con 42 puntos y tiene la misión de ganar para sostener su ventaja de 15 unidades luego del triunfo del escolta Universidad Católica ante Cobresal, y a la espera de lo que haga Universidad de Chile (30) contra Palestino (27).

Los "cementeros", en tanto, necesitan imperiosamente un triunfo para recortar distancia en el fondo, pues tienen 13 puntos, a cuatro de Cobresal. Los equipos fuera de la zona de descenso están aún más despegados, con Universidad de Concepción marcando la pauta con 19.

Además de su gran distancia en el primer puesto, Colo Colo también buscará sostener una racha de ocho triunfos al hilo en el Campeonato Nacional.

El último partido de los albos fue un sufrido 4-3 sobre Everton. Pese a una actuación lejos de un nivel óptimo, el equipo logró sacar adelante el resultado en Sausalito.

Fuera de la cancha, el arquero Vozinha tendrá que seguir trabajando y esperando por su debut, mientras Iván Román llegó a Chile para firmar como refuerzo. En tanto, Javier Correa cumplirá su última fecha de suspensión y Diego Ulloa es seria duda en la banda izquierda por problemas físicos.

Se espera que Colo Colo forme con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg, Alvaro Madrid; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Por el lado calerano, tienen siete partidos al hilo sin festejos en el torneo, situación que tiene en entredicho al DT Martín Cicotello, quien además le valió al equipo la bullada resta de seis puntos por alinear más extranjeros en cancha de lo permitido.

Aunque el fin de semana pasado los rojos sucumbieron con un duro 4-0 en su visita a Cobresal, a mitad de semana sumaron una cuota de confianza al golear por el mismo marcador a Santiago Wanderers por la Copa Chile, clasificando a octavos como segundo de su grupo.

El partido en el Estadio Municipal "Nicolás Chahuán Nazar" arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de José Cabero y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.