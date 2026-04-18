Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Concepción y La Serena sellaron un frenético empate en Collao

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro lila se mantiene colista absoluto en la Liga de Primera.

Concepción y La Serena sellaron un frenético empate en Collao
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Concepción fue incapaz de salir del sótano de la Liga de Primera luego de protagonizar un frenético empate 3-3 ante Deportes La Serena en duelo válido por la décima fecha de la Liga de Primera 10, disputado en el Estadio "Ester Roa", de la Avenida Collao, en la capital penquista.

El cuadro lila salió con todo en busca de los tres puntos y fue así como Ignacio Mesías abrió la cuenta para los locales.

No obstante, las inseguridades propias del momento le pasaron una mala jugada al cuadro local en el primer tiempo y La Serena lo aprovechó.

Con dos penales anotados por Jeison Vargas (24' y 31') tomó la ventaja y Nicolás Stefanelli (42') parecía poner la lápida sobre el final del primer tiempo.

Sin embargo, el "León de Collao" reaccionó en el complemento y apenas iniciado el segundo tiempo encontró el descuento en los pies de Mesías.

A los 67' una falta en el área pasó por la revisión del VAR y Francisco Gilabert decidió cobrar penal para que el veterano Joaquín Larrivey lo cambiara por gol.

El partido se abrió y ambos elencos tuvieron opciones de tomar la ventaja, pero el marcador se mantuvo y mientras La Serena suma como visitante instalarse octavo con 13 puntos, Concepción llegó a 5 unidades para mantenerse colista.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada