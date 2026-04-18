Concepción y La Serena sellaron un frenético empate en Collao

Deportes Concepción fue incapaz de salir del sótano de la Liga de Primera luego de protagonizar un frenético empate 3-3 ante Deportes La Serena en duelo válido por la décima fecha de la Liga de Primera 10, disputado en el Estadio "Ester Roa", de la Avenida Collao, en la capital penquista.

El cuadro lila salió con todo en busca de los tres puntos y fue así como Ignacio Mesías abrió la cuenta para los locales.

No obstante, las inseguridades propias del momento le pasaron una mala jugada al cuadro local en el primer tiempo y La Serena lo aprovechó.

Con dos penales anotados por Jeison Vargas (24' y 31') tomó la ventaja y Nicolás Stefanelli (42') parecía poner la lápida sobre el final del primer tiempo.

Sin embargo, el "León de Collao" reaccionó en el complemento y apenas iniciado el segundo tiempo encontró el descuento en los pies de Mesías.

A los 67' una falta en el área pasó por la revisión del VAR y Francisco Gilabert decidió cobrar penal para que el veterano Joaquín Larrivey lo cambiara por gol.

El partido se abrió y ambos elencos tuvieron opciones de tomar la ventaja, pero el marcador se mantuvo y mientras La Serena suma como visitante instalarse octavo con 13 puntos, Concepción llegó a 5 unidades para mantenerse colista.