Coquimbo Unido amargó a La Serena con un tardío empate y sostuvo su racha de local en el clásico

En un cierre de infarto, Coquimbo Unido empató 1-1 en el clásico con Deportes La Serena en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", sosteniendo así su racha de local en su tradicional encuentro tras la fecha 18 de la Liga de Primera.

Sabiendo que desde 2015 no caían ante los "granates" en su feudo, el elenco dirigido por Hernán Caputto salió a protagonizar gracias a Cristián Zavala, quien que obligó la estirada del golero José Tapia (19').

Pese a la superioridad del "pirata", el marcador se mantuvo estático hasta bien entrado el complemento. Allí Felipe Chamorro apareció en el área chica para batir a un Diego Sánchez que quedó en el camino tras salir a buscar al habilitador (65').

El compromiso no encontró ritmo hasta el final, instancia en la que se volvió tenso y Manuel Fernández resultó expulsado en el local (90') tras soltar un codazo a Yahir Salazar. En medio del entrevero, Sebastián Díaz también vio la roja en la visita (90+1').

Cuando los descuentos se extendían hasta el silbatazo final, Pablo Rodríguez decretó la paridad definitiva tras capturar un rebote en el área (90+10'). Si bien la jugada fue anulada en un principio por el juez, la acción oportuna del VAR permitió a Diego Flores conceder el tanto.

Tras este partido, Coquimbo Unido sumó 25 unidades en la sexta casilla del certamen y viajará a Argentina para medirse ante Platense el 12 de agosto a las 18:00 horas en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, para luego albergar la revancha el miércoles 19 en el mismo horario.

Por su parte, Deportes La Serena acumuló 20 puntos en la duodécima posición y visitará a Universidad de Concepción el viernes 14 de agosto a las 19:00 horas.