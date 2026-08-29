D. Concepción estiró su positiva racha con triunfo ante Ñublense y se acercó a zona de copas

Deportes Concepción estiró su positiva racha, con seis partidos sin perder, tras vencer por 0-1 a Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" en Chillán, por la fecha 21 de la Liga de Primera, y se acercó a la zona de copas internacionales.

El cuadro chillanejo, dirigido por Fernando Díaz, se impuso gracias a un penal de Jorge Henríquez en la primera parte (30'), y logró mantener el resultado ante el aguerrido equipo del "Coto" Juan José Ribera.

Con la victoria, Deportes Concepción quedó con 30 puntos en el séptimo lugar, a solo dos de Ñublense, que está sexto en el lugar que marca el corte en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Ñublense intentará recuperarse en su visita a Deportes Limache, y Deportes Concepción recibirá en Collao a Audax Italiano.