Deportes Concepción hundió a Cobresal y prolongó su gran momento en la Liga de Primera

Deportes Concepción consiguió una nueva victoria en la Liga de Primera luego de derrotar por 2-0 a Cobresal este domingo en el Estadio El Cobre, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

El elenco dirigido por Fernando Díaz tuvo dificultades durante buena parte del primer tiempo, período en que Cobresal manejó el juego y generó las principales ocasiones. La superioridad de Julián Brea por el sector derecho incluso llevó al técnico visitante a reemplazar a Dilan Varas a los 36 minutos.

Sin embargo, Deportes Concepción aprovechó una de sus escasas aproximaciones antes del descanso. Tras un córner ejecutado por Jorge Henríquez, el defensor Norman Rodríguez conectó de primera a los 45 minutos y superó al arquero Matías Olguín para establecer el 1-0.

Deportes Concepción mejoró en el segundo tiempo

El desarrollo cambió después del descanso. El conjunto penquista logró controlar de mejor manera a los principales hombres de Cobresal y encontró en Mario Sandoval una pieza importante para acelerar la salida y conducir los ataques.

Los visitantes terminaron justificando la ventaja y sentenciaron el encuentro nuevamente en los descuentos. Aldrix Jara marcó el 2-0 a los 91 minutos para asegurar los tres puntos y extender el buen momento de Deportes Concepción.

El resultado permitió al cuadro penquista seguir alejándose de la lucha por el descenso y acercarse a los puestos de clasificación internacional, mientras Cobresal continúa comprometido en la parte baja de la tabla en la penúltima posición, con 17 puntos.

Los lilas son séptimos, con 26.

Estadísticas y ficha de Cobresal vs. Deportes Concepción

Cobresal 0-2 Deportes Concepción.

Cobresal: Matías Olguín; Víctor Campos (Benjamín Valenzuela, 62'), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán (Bryan Carvallo, 62'); Julián Brea, César Yanis, Janpol Morales (Franco Frías, 62'); Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas (Cristian Riquelme, 36'); Yonathan Rodríguez, Mario Sandoval; Joaquín Montecinos (Misael Dávila, 56'), Jorge Henríquez (Fernando Romero, 56'), Ethan Espinoza (Aldrix Jara, 78'); Diego Acosta (Carlos Escobar, 46'). DT: Fernando Díaz.

Goles: 0-1: 45'+1; Norman Rodríguez (CON) y 0-2: 90+2'; Aldrix Jara (CON).

Estadio: El Cobre, El Salvador.

Competencia: Liga de Primera 2026, fecha 19.

Arbitro: Mario Salvo.