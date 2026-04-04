El necesitado D. Concepción recibe a un Colo Colo que aspira a seguir firme en la cima

Este domingo 5 de abril, Deportes Concepción y Colo Colo volverán a verse las caras, esta vez por la octava fecha de una Liga de Primera con ambos elencos en extremos opuestos de la tabla.

El "León de Collao" llega como absoluto colista con cuatro puntos y apenas un triunfo, siendo imperioso sumar de a tres y acercarse a Cobresal (7) y Palestino (8). El "Cacique", en tanto, suma 15 unidades y debe ganar para no ceder el liderato a Limache, que goleó a La Calera y presiona con 17 positivos.

Lilas y albos ya se enfrentaron en el "Ester Roa" por la segunda jornada de la Copa de la Liga, con un triunfo de 3-1 para Colo Colo en aquella oportunidad.

En cuanto a la actualidad, Deportes Concepción arrastra un empate y cuatro derrotas en los últimos partidos, siendo su más reciente tropiezo un 2-1 de visita contra Coquimbo Unido en la Copa. En cuanto a la Liga, antes del receso cayó 3-0 con Audax Italiano.

Walter Lemma tendrá retornos de algunas figuras, como la dupla defensiva de Cristián Suárez y Fausto Grillo; Jorge Henríquez y Leonardo Valencia en mediocampo o el delantero Joaquín Larrivey, aunque aún debe definir el once inicial.

Como novedad fuera de la cancha, los penquistas estrenarán sus nuevas camisetas conmemorativas por los 60 años del club; que serán utilizadas a lo largo de todo abril.

En la vereda contraria, Colo Colo lleva una racha invicta de cinco duelos y dos festejos consecutivos, tanto en la Copa de la Liga como en los últimos duelos jugados en la Primera División.

La escuadra capitalina venció en el Monumental a Huachipato por 1-0 en su más reciente desafío, mismo rival al que derrotó por 2-0 previo a la pausa de la Liga.

Fernando Ortiz mantendrá la estructura principal de su equipo, con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeison Rojas, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

El encuentro en la capital del Biobío arrancará a las 15:30 horas con arbitraje de Franco Jiménez y podrás seguirlo en la transmisión de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.