Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 19
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|18
|45
|+21
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|18
|33
|+11
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|18
|30
|+14
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|18
|27
|0
|Sudamericana
|5
|Everton
|18
|26
|+6
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|17
|26
|+1
|Sudamericana
|7
|Coquimbo Unido
|17
|25
|+3
|-
|8
|Deportes Limache
|17
|24
|7
|-
|9
|Huachipato
|18
|24
|-4
|-
|10
|
Deportes Concepción
|18
|23
|-3
|-
|11
|O'Higgins
|16
|23
|-6
|-
|12
|Audax Italiano
|18
|20
|-3
|-
|13
|D. La Serena
|18
|20
|-5
|-
|14
|U. de Concepción
|17
|19
|-15
|-
|15
|Cobresal
|18
|17
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|18
|13
|-19
|Descenso