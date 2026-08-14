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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 19

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 19
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 18 45 +21 Libertadores
2 Universidad de Chile 18 33 +11 Libertadores
3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo Chile 4
4 Palestino 18 27 0 Sudamericana
5 Everton 
 18 26 +6 Sudamericana
6 Ñublense  17 26 +1 Sudamericana
7 Coquimbo Unido 17 25 +3 -
8 Deportes Limache  17 24 7 -
9 Huachipato 18 24 -4 -
10

Deportes Concepción

 18 23 -3 -
11 O'Higgins 16 23 -6 -
12 Audax Italiano 18 20 -3 -
13 D. La Serena 18 20 -5 -
14 U. de Concepción 17 19 -15 -
15 Cobresal 18 17 -8 Descenso
16 Unión La Calera 18 13 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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