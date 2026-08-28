Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 21
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|20
|49
|+22
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|20
|36
|+12
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|20
|33
|+14
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|20
|33
|+5
|Sudamericana
|5
|Ñublense
|19
|32
|+3
|Sudamericana
|6
|Everton
|20
|30
|+8
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|19
|27
|+7
|Sudamericana
|8
|Deportes Concepción
|20
|27
|-1
|-
|9
|Coquimbo
Unido
|19
|26
|+2
|-
|10
|Deportes La Serena
|20
|24
|-3
|-
|11
|O'Higgins
|20
|24
|-7
|-
|12
|Huachipato
|20
|24
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|20
|22
|-3
|-
|14
|U. de Concepción
|19
|19
|-19
|-
|15
|Cobresal
|20
|18
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|20
|14
|-20
|Descenso