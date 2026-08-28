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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 21

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 21
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 20 49 +22 Libertadores
2 Universidad de Chile 20 36 +12 Libertadores
3 Universidad Católica 20 33 +14 Duelo Chile 4
4 Palestino 20 33 +5 Sudamericana
5 Ñublense 19 32 +3 Sudamericana
6 Everton 20 30 +8 Sudamericana
7 Deportes Limache 19 27 +7 Sudamericana
8 Deportes Concepción 20 27 -1 -
9 Coquimbo
Unido		 19 26 +2 -
10 Deportes La Serena 20 24 -3 -
11 O'Higgins 20 24 -7 -
12 Huachipato 20 24 -10 -
13 Audax Italiano 20 22 -3 -
14 U. de Concepción 19 19 -19 -
15 Cobresal 20 18 -10 Descenso
16 Unión La Calera 20 14 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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