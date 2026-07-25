[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 17 de la Liga de Ascenso 2026

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 S. Wanderers 16 29 +13 Ascenso 2 Cobreloa 15 29 +13 Semifinales liguilla 3 San Marcos 15 25 +8 Liguilla 4 Deportes Temuco 16 23 +7 Liguilla 5 Antofagasta 15 23 +6 Liguilla 6 San Luis 15 23 +3 Liguilla 7 D. Puerto Montt 15 23 +1 Liguilla 8 Unión Española 15 22 +2 Liguilla 9 Magallanes 15 22 0 - 10 D. Recoleta 15 22 0 - 11 D. Copiapó 15 22 -2 - 12 Curicó Unido 15 18 -8 - 13 D. Iquique 16 16 -3 - 14 U. San Felipe 15 16 -16 - 15 D. Santa Cruz 15 12 -7 16 Rangers 15 3 -17 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.