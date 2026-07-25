Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 17 de la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|S. Wanderers
|16
|29
|+13
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|15
|29
|+13
|Semifinales liguilla
|3
|San Marcos
|15
|25
|+8
|Liguilla
|4
|Deportes Temuco
|16
|23
|+7
|Liguilla
|5
|Antofagasta
|15
|23
|+6
|Liguilla
|6
|San Luis
|15
|23
|+3
|Liguilla
|7
|D. Puerto Montt
|15
|23
|+1
|Liguilla
|8
|Unión Española
|15
|22
|+2
|Liguilla
|9
|Magallanes
|15
|22
|0
|-
|10
|D. Recoleta
|15
|22
|0
|-
|11
|D. Copiapó
|15
|22
|-2
|-
|12
|Curicó Unido
|15
|18
|-8
|-
|13
|D. Iquique
|16
|16
|-3
|-
|14
|U. San Felipe
|15
|16
|-16
|-
|15
|D. Santa Cruz
|15
|12
|-7
|16
|Rangers
|15
|3
|-17
|Descenso