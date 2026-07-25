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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 17 de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 17 de la Liga de Ascenso 2026
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 S. Wanderers 16 29 +13 Ascenso
2 Cobreloa 15 29 +13 Semifinales liguilla
3 San Marcos 15 25 +8 Liguilla
4 Deportes Temuco 16 23 +7 Liguilla
5 Antofagasta 15 23 +6 Liguilla
6 San Luis 15 23 +3 Liguilla
7 D. Puerto Montt 15 23 +1 Liguilla
8 Unión Española 15 22 +2 Liguilla
9 Magallanes 15 22 0 -
10 D. Recoleta 15 22 0 -
11 D. Copiapó 15 22 -2 -
12 Curicó Unido 15 18 -8 -
13 D. Iquique 16 16 -3 -
14 U. San Felipe 15 16 -16 -
15 D. Santa Cruz 15 12 -7
16 Rangers 15 3 -17 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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