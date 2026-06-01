[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la Liga de Ascenso 2026

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Cobreloa 14 28 +13 Ascenso 2 S. Wanderers 14 26 +12 Semifinales liguilla 3 Arica 14 25 +9 Liguilla 4 Deportes Temuco 14 23 +9 Liguilla 5 Antofagasta 14 22 +6 Liguilla 6 Puerto Montt 14 22 +1 Liguilla 7 Unión Española 14 21 +2 Liguilla 8 Magallanes 14 21 0 Liguilla 9 Recoleta 13 21 0 - 10 San Luis 13 20 +2 - 11 Copiapó 14 19 -3 - 12 Curicó Unido 14 15 -9 - 13 San Felipe 14 15 -14 - 14 Iquique 14 12 -4 - 15 Santa Cruz 14 9 -8 16 Rangers 14 3 -16 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.