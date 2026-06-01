Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Cobreloa
|14
|28
|+13
|Ascenso
|2
|S. Wanderers
|14
|26
|+12
|Semifinales liguilla
|3
|Arica
|14
|25
|+9
|Liguilla
|4
|Deportes Temuco
|14
|23
|+9
|Liguilla
|5
|Antofagasta
|14
|22
|+6
|Liguilla
|6
|Puerto Montt
|14
|22
|+1
|Liguilla
|7
|Unión Española
|14
|21
|+2
|Liguilla
|8
|Magallanes
|14
|21
|0
|Liguilla
|9
|Recoleta
|13
|21
|0
|-
|10
|San Luis
|13
|20
|+2
|-
|11
|Copiapó
|14
|19
|-3
|-
|12
|Curicó Unido
|14
|15
|-9
|-
|13
|San Felipe
|14
|15
|-14
|-
|14
|Iquique
|14
|12
|-4
|-
|15
|Santa Cruz
|14
|9
|-8
|16
|Rangers
|14
|3
|-16
|Descenso