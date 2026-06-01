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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la Liga de Ascenso 2026
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 14 28 +13 Ascenso
2 S. Wanderers 14 26 +12 Semifinales liguilla
3 Arica 14 25 +9 Liguilla
4 Deportes Temuco 14 23 +9 Liguilla
5 Antofagasta 14 22 +6 Liguilla
6 Puerto Montt 14 22 +1 Liguilla
7 Unión Española 14 21 +2 Liguilla
8 Magallanes 14 21 0 Liguilla
9 Recoleta 13 21 0 -
10 San Luis 13 20 +2 -
11 Copiapó 14 19 -3 -
12 Curicó Unido 14 15 -9 -
13 San Felipe 14 15 -14 -
14 Iquique 14 12 -4 -
15 Santa Cruz 14 9 -8
16 Rangers 14 3 -16 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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