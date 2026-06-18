Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|15
|36
|+17
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|15
|26
|+15
|Libertadores
|3
|Coquimbo
|15
|24
|+4
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|15
|24
|+2
|Sudamericana
|5
|Huachipato
|15
|23
|+1
|Sudamericana
|6
|Everton
|15
|22
|+4
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|15
|22
|-1
|-
|8
|Deportes Limache
|15
|21
|+7
|-
|9
|Universidad de Chile
|14
|21
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|14
|20
|-1
|-
|11
|U. de Concepción
|15
|19
|-13
|-
|12
|La Serena
|15
|18
|-4
|-
|13
|Audax Italiano
|15
|16
|-3
|-
|14
|D. Concepción
|15
|14
|-9
|-
|15
|Cobresal
|15
|13
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|15
|12
|-14
|Descenso