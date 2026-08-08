Everton agudizó la crisis de Huachipato con una goleada y trepó en la tabla de la Liga

Everton agudizó la crisis de Huachipato al golear por 1-4 este sábado en el estadio de los acereros en Talcahuano, en un duelo válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, y trepó a la parte alta de la tabla de posiciones.

El "Ruletero" dominó el partido desde el inicio, generando constante peligro sobre el arco de Christian Bravo. Al minuto 21 Julián Alfaro abrió el marcador al conectar un rebote dentro del área.

La superioridad viñamarina se mantuvo y el futbolista uruguayo Alan Medina, amplió la ventaja al 34'. Seis minutos después convirtió un penal y firmó el doblete, inclinando claramente la balanza a su favor. Aun así, en el cierre del primer tiempo Lionel Altamirano (45+2') descontó y devolvió la esperanza a los "acereros".

En los primeros minutos del complemento, el cuadro "oro y cielo" logró cerrar el marcador con un golazo desde fuera del área del delantero trasandino Nicolás Montiel (51'). Desde ese momento el cuadro dirigido por Jaime García no logró reaccionar y sufrió una dolorosa goleada.

Con este resultado, Everton escaló hasta la quinta posición con 26 puntos y se metió en zona de clasificación a copas internacionales; por su parte, Huachipato sumó su sexto partido consecutivo sin ganar en la Liga y bajó hasta el octavo puesto , con 24 unidades.

El siguiente partido de los "Acereros" será de visita ante Palestino, el lunes 17 de agosto a las 20:30 horas; mientras que el cuadro viñamarino recibirá a Audax Italiano el sábado 15 de agosto a las 20:00 horas.