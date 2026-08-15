Everton remó con uno menos y logró empate ante Audax Italiano

Everton, que contó con un jugador menos por la expulsión de Hugo Magallanes, logró sobreponerse e igualar 1-1 frente a Audax Italiano en el Estadio Sausalito, manteniéndose así cerca del podio en la fecha 19 de la Liga de Primera.

Con el objetivo de ratificar su buen momento en casa, los "ruleteros" se vieron sorprendidos cuando Franco Troyansky abrió la cuenta mediante tiro penal (15') tras una mano de Oscar Opazo, la cual fue advertida por el VAR.

Seguido a esto, el panorama empeoró para el dueño de casa cuando Magallanes recibió la segunda tarjeta amarilla por un codazo sobre el rostro de Paolo Guajardo (33').

Teniendo el panorama más que adverso, los pupilos de Walter Ribonetto encontraron la paridad en el complemento gracias a un disparo de distancia de Emiliano Ramos (54') que decretó el resultado definitivo.

Con este empate, Everton llegó a 27 unidades en el cuarto casillero de la tabla previo a su siguiente duelo como local ante Universidad de Concepción el 24 de agosto a las 19:30 horas.

Mientras que, Audax Italiano sumó 21 puntos en el decimotercer lugar, quedando cerca del descenso en la antesala de su choque como anfitrión ante Unión La Calera, colista del torneo, el 21 de agosto a las 20:30.