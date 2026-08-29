Everton superó con autoridad a Deportes Limache y metió presión en la zona de copas

Everton sigue construyendo una gran temporada y este sábado venció con un sólido 0-3 a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota por la fecha 21 de la Liga de Primera, entrando en la lucha en zona de copas internacionales.

Con el objetivo de extender su buen momento tras superar a Universidad de Concepción, el elenco viñamarino encarriló el compromiso antes del descanso mediante un penal de Alan Medina (38') y un cabezazo de Nicolás Montiel (44').

El trámite se inclinó definitivamente a favor de los pupilos de Walter Ribonetto con la expulsión de Axel Alfonzo en el local (55'), apagando la posterior reacción que sufrió el "tomatero" con el tanto anulado a Daniel Castro por posición de adelanto (75').

La escuadra "Oro y Cielo" sentenció las cifras en el tramo final cuando Montiel aprovechó los espacios en la zaga anfitriona para firmar su doblete (84').

Con este triunfo, Everton llegó a 33 puntos en el cuarto puesto previo a un cruce directo con Universidad Católica en Sausalito el 5 de septiembre a las 17:30 horas.

Mientras que Deportes Limache se quedó con 27 unidades en la séptima casilla antes de volver a ser local frente a Ñublense el 2 de septiembre a las 20:30.