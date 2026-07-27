Héctor Jona denunció la "actitud intimidatoria" de Kevin Altez

Héctor Jona, árbitro del partido entre Huachipato y Cobresal, entregó el informe luego del encontrón que tuvo en dicho encuentro con el futbolista acerero Kevin Altez y detalló lo ocurrido para terminar argumentando la roja que le mostró al mediocampista.

"Ser culpable de conducta violenta. Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada", comenzó narrando en el documento publicado en el sitio oficial de la Liga de Primera.

"Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral. No obstante, el jugador N°30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados", añadió.

"En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo", cerró.