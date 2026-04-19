Histórico paso en el arbitraje nacional: ANFP implementó el VAR Remoto

Un importante salto tecnológico dio el fútbol chileno este fin de semana luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que la Comisión de Árbitros implementó, por primera vez en el país, el sistema de VAR Remoto en la Liga de Primera.

Esta nueva modalidad permite centralizar la operación del video arbitraje desde los estudios de TvTel, dejando atrás la necesidad de las cabinas móviles en cada recinto, iniciando este domingo en los partidos de Coquimbo Unido vs. Ñublense y Cobresal vs. O'Higgins.

Según explicaron desde el ente rector del fútbol nacional, este avance busca fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema. Al operar en una infraestructura fija, se cuenta con respaldo energético permanente y soluciones técnicas diseñadas para evitar caídas en la transmisión o fallas operativas durante los encuentros de alta complejidad.

Sin embargo, la mayor novedad radica en la precisión. El sistema incorpora un software que utiliza Inteligencia Artificial para el trazado semiautomático de las líneas de fuera de juego. Con esto, Chile se posiciona como el primer país de Sudamérica en aplicar esta tecnología de vanguardia a las líneas virtuales.

Christian Schiemann, miembro de la Comisión de Árbitros, destacó el impacto que tendrá esta inversión en el desarrollo del torneo nacional.

"Hay que destacar que esta tecnología es de primera línea. Vamos a tener líneas virtuales con asistencia de inteligencia artificial; serán líneas virtuales semiautomáticas", señaló Schiemann.

En esa misma línea, el ex asistente arbitral añadió que "todo lo que se está invirtiendo en tecnología para el fútbol es para tener mejores decisiones, y eso es vital para el desarrollo de un torneo mucho más competitivo y más entretenido para la gente. Todas las nuevas herramientas para el arbitraje siempre son bienvenidas".

Con esta implementación, el arbitraje chileno busca reducir los tiempos de espera en las revisiones y aumentar el margen de certeza en jugadas determinantes para el resultado de los partidos.