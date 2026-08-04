Informe del U. de Concepción-Audax consignó el deterioro de la cancha del "Ester Roa"

El reporte arbitral del duelo entre Universidad de Concepción y Audax Italiano dejó una observación sobre el estado de la cancha del Estadio "Ester Roa Rebolledo", escenario del partido que abrió la fecha 17 de la Liga de Primera.

¿Qué informó el árbitro sobre la cancha del "Ester Roa"?

El árbitro Matías Assadi explicó que antes del encuentro realizó la inspección del terreno de juego y comprobó que se encontraba en buenas condiciones.

"Sin embargo, durante el desarrollo del partido, el estado del campo se fue deteriorando de manera evidente, afectando progresivamente sus condiciones", consignó el juez en su informe.

El documento también indicó que el compromiso comenzó a la hora prevista, que el entretiempo no superó los 15 minutos y que el partido no debió ser detenido. Assadi tampoco reportó otros incidentes antes, durante o después del encuentro.

¿Qué ocurría en Concepción durante el partido?

El compromiso se disputó el viernes 31 de julio desde las 20:00 horas, en una jornada marcada por las precipitaciones y distintas emergencias asociadas al sistema frontal en la Región del Biobío.

Senapred declaró Alerta Roja para Concepción debido al aumento del caudal del río Andalién. La estación ubicada antes del expeaje Chaimávida alcanzó el umbral rojo, con riesgo de desborde y de afectación a viviendas e infraestructura.

Durante ese viernes también se reportaron anegamientos, inundaciones y deslizamientos en distintos puntos de la región. El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano informó, además, que julio terminó con poco más de 380 milímetros de precipitaciones acumuladas, frente a los 164 milímetros considerados normales para el mes. Fue el registro más alto desde 2011.

Audax Italiano ganó con un jugador menos

En lo deportivo, Audax Italiano se impuso por 1-0 con un gol de Giovani Chiaverano a los 14 minutos. El conjunto itálico sufrió la expulsión de Daniel Piña a los 34' por juego brusco grave, pero sostuvo la ventaja hasta el final y se llevó los tres puntos desde Concepción.