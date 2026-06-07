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La programación de la fecha 15 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Esta jornada es la última de la primera rueda.
Esta jornada es la última de la primera rueda.
La primera rueda de la Liga 2026 llegará a su fin entre este viernes 12 y domingo 14 de junio, en pleno inicio del Mundial, cuando se dispute la fecha 15, donde el puntero Colo Colo buscará extender su diferencia en la cima.
Los albos enfrentará al complicado Cobresal, mientras que sus escoltas, Universidad Católica y Coquimbo Unido, se enfrentarán con O'Higgins y U. de Concepción, respectivamente.
La U, en tanto, visitará a Unión La Calera.
Revisa la programación a continuación: