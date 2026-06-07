La programación de la fecha 15 de la Liga de Primera

La primera rueda de la Liga 2026 llegará a su fin entre este viernes 12 y domingo 14 de junio, en pleno inicio del Mundial, cuando se dispute la fecha 15, donde el puntero Colo Colo buscará extender su diferencia en la cima.

Los albos enfrentará al complicado Cobresal, mientras que sus escoltas, Universidad Católica y Coquimbo Unido, se enfrentarán con O'Higgins y U. de Concepción, respectivamente.

La U, en tanto, visitará a Unión La Calera.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 12 de junio

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 13 de junio

Coquimbo Unido vs. O'Higgins . 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

. 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Everton vs. Palestino . 15:00 horas. Estadio Sausalito

. 15:00 horas. Estadio Sausalito Colo Colo vs. Cobresal . 17:30 horas. Estadio Monumental.

. 17:30 horas. Estadio Monumental. Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 14 de junio