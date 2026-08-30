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La programación de la fecha 22 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Liga de Primera 2026 continuará con el desarrollo de la fecha 22, que se disputará entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre.
Entre los duelos destacados, Universidad Católica visitará a Everton el sábado, y en esa misma jornada la U recibirá a Coquimbo Unido.
El líder Colo Colo, en cambio, tendrá su turno el domingo, visitando a Huachipato en Concepción.
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