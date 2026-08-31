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Tópicos: País | Policial | Robos

Seguridad municipal detuvo a banda que robó un minimarket en Providencia

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El personal los avistó mientras huían del local con vapeadores y dinero en efectivo.

Los sujetos intentaron huir contra el tránsito, pero la patrulla los chocó, impidiendo su escape.

Seguridad municipal detuvo a banda que robó un minimarket en Providencia
 ATON (archivo)
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Personal de seguridad municipal de la comuna de Providencia detuvo a una banda de delincuentes, tras verlos robando un minimarket y tabaquería.

Tres sujetos llegaron al local Tomorrow, ubicado en Avenida Providencia, en un vehículo gris, el que aparentemente utilizaron para fracturar la cortina metálica de acceso, y luego romper los candados para entrar.

Sustrajeron una gran cantidad de especies desde el interior, principalmente vapeadores y cigarrillos, así como dinero en efectivo, pero fueron avistados por personal de seguridad ciudadana durante la huida.

"Los antisociales intentaron huir en contra del tránsito, entonces los municipales procedieron a colisionar su vehículo para evitar (la fuga), y se logró la detención de los tres, quienes mantienen antecedentes", explicó la capitán de Carabineros Carolina Nanning, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

Los sujetos incluso intentaron escapar a pie después del choque, pero los funcionarios lograron retenerlos hasta la llegada de la policía uniformada.

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