Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago11.5°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Asia | Nepal

Al menos 590 extranjeros siguen desaparecidos en Nepal tras la riada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según el balance oficial, ya son 919 los muertos a raíz de la tragedia geológica.

Al menos 590 extranjeros siguen desaparecidos en Nepal tras la riada
 EFE

Los carteles con fotos de personas desaparecidas en la frontera entre Nepal y el Tíbet se multiplican en la zona.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos 590 ciudadanos extranjeros -provenientes de 39 países- continúan desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el norte y centro de Nepal el pasado 26 de agosto, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.

"Se ha establecido una sala de control de emergencia en el ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel.

La cartera añadió que 323 ciudadanos extranjeros han sido rescatados hasta el momento.

Nepal agregó esta jornada 115 fallecidos en su último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos, lo que eleva el balance de la tragedia en Nepal y el Tíbet a 919 muertos y 4.793 personas de las que aún no se tiene información.

Países envían forenses y cámaras frigoríficas

Ante el desbordamiento de las morgues, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han viajado a Nepal para ayudar en la identificación de las víctimas, indicó Poudel, y añadió que el país himalayo está coordinando el despliegue de un equipo de expertos de Singapur.

Además, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres; y a China y Singapur, kits de pruebas de ADN, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada