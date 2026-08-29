PPD Metropolitano instó a Araya a evaluar militancia: "Una cosa es conversar y otra, cruzar la vereda"

Las tensiones internas en el Partido por la Democracia (PPD) sumaron un nuevo capítulo este sábado luego de que el Consejo Regional Metropolitano de la colectividad aprobara un voto político que insta al senador Pedro Araya a evaluar su continuidad en la tienda.

La determinación surge a raíz del descontento generado en sectores del PPD por los recientes acercamientos del parlamentario —miembro de la Comisión de Seguridad del Senado— con La Moneda, en el marco de la negociación por la reforma constitucional de seguridad promovida por el Ejecutivo.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, y cuestiona que el actuar individual del legislador se desmarque de las decisiones tomadas de manera institucional por el partido.

"A propuesta del alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, el Consejo Regional Metropolitano aprobó un voto político llamando al senador Pedro Araya a reflexionar sobre su permanencia en el PPD, particularmente si sus decisiones políticas y su forma de actuar ya no se encuentran en sintonía con los lineamientos, principios y definiciones colectivas del partido", señaló la instancia partidaria mediante un comunicado.

Desde la colectividad remarcaron que el proyecto político no responde a agendas personales ni a descuelgues en la votación de reformas clave, marcando una clara distancia respecto del rol que ha tomado Araya frente al oficialismo en la agenda de seguridad.

"El PPD es una organización que se construye colectivamente, mediante sus instancias democráticas, su militancia y sus territorios, y no a partir de caminos individuales que terminen comprometiendo políticamente al conjunto (...). El PPD está dispuesto a conversar, debatir, discrepar y construir acuerdos para mejorar Chile. Pero una cosa es conversar y otra muy distinta es cruzar la vereda. El PPD no se construye desde caminos propios, sino desde decisiones colectivas", enfatizó la declaración del Consejo Regional.