La Serena venció en su visita a U. de Concepción y cortó su mala racha en la Liga de Primera

Bajo una torrencial lluvia, Deportes La Serena consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa" y cortó una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, en un compromiso que abrió la fecha 19 de la Liga de Primera.

El primer tiempo empezó cuesta arriba para el elenco "granate" ya que Alexander Oroz sufrió una lesión muscular tan solo seis minutos tras el comienzo del partido, retirándose entre lágrimas del terreno de juego para ser reemplazado por Matías Pinto.

La inesperada sustitución dio frutos cuando Pinto desbordó y lanzó un preciso centro al área que fue conectado por Ángelo Henríquez, abriendo la cuenta para los dirigidos por Felipe Gutiérrez (24').

El cuadro serenense duplicaba su ventaja tras un gran cabezazo de Ian Rasso, pero este fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.

En el complemento, el "Campanil" salió en busca del empate, pero fue amargado por Rafael Delgado, quien al 60' capturó el balón tras una serie de rebotes que la zaga forera no pudo despejar y estableció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Deportes La Serena llegó a 23 puntos, situándose en el décimo lugar a la espera del desarrollo de la fecha.

Por otro lado, Universidad de Concepción sumó su sexto partido sin ganar y se complicó en la lucha por mantener la categoría, ubicándose en el decimocuarto puesto con 19 unidades, solo dos más que Cobresal, equipo que inaugura las plazas de descenso.

Para la siguiente jornada, el cuadro granate recibirá al elenco minero el 23 de agosto, mientras que el conjunto estudiantil visitará a Everton el día 24.