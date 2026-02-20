Michael Clark y Manuel Mayo se reunieron con Roberto Tobar para alegar por los arbitrajes

Al margen del opaco inicio de la Liga de Primera, Universidad de Chile hizo sentir su molestia en la ANFP por algunas polémicas arbitrales que han marcado sus recientes cotejos.

En su estreno ante Audax Italiano los azules sufrieron las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Luego, en la fecha pasada frente a Palestino (que acabó 0-0), el VAR intervino para anular un gol por una mano que había ocurrido varios segundos antes.

A raíz de esta situación, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo llegaron este viernes hasta la ANFP para reunirse con el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

Según La Tercera, la cita tuvo por objetivo exponer sus reparos y pedir explicaciones por los criterios ocupados por los jueces en las jugadas anteriormente señaladas.

El DT Francisco Meneghini fue consultado sobre la reunión en la conferencia de prensa previa al partido con Deportes Limache: "La relación con la comisión arbitral no me compete a mí. Respecto a los arbitrajes, más allá de la opinión que podamos tener, tenemos que mejorar como equipo; jugar mejor y hacer más goles, que sin nos anulan uno tengamos la capacidad de hacer otro y no estar dependiendo de si lo cobran o no".

"Obviamente siempre queremos que arbitren lo mejor posible, a nosotros y a todos, y que haya un criterio uniforme. No depende de mí ni estoy involucrado, lo que nos ocupa es jugar mejor y depender lo menos posible del arbitraje", agregó.