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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La U de Fernando Gago empató ante Everton y sigue sin convencer en la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es el segundo encuentro donde el cuadro azul no anota goles.

La U de Fernando Gago empató ante Everton y sigue sin convencer en la Liga de Primera
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Universidad de Chile, dirigida por Fernando Gago, empató sin goles frente a Everton en su visita al Estadio Sausalito por la décima fecha de la Liga de Primera y sigue sin convencer tras llegar a dos encuentros sin sumar victorias.

El primer tiempo fue dominado por el cuadro azul, que generó las llegadas más peligrosas frente al arco de Ignacio González, aunque no logró concretar. El conjunto viñamarino también tuvo acercamientos de riesgo, liderados por el uruguayo Alan Medina, pero ninguno de los dos equipos consiguió sacar ventaja antes del descanso.

En el segundo tiempo el partido se equilibró. Hubo momentos en los que el local fue superior ante el "Romántico Viajero", que también generó acercamientos peligrosos. La oportunidad más clara llegó con un cabezazo de Matías Zaldivia que Joaquín Moya sacó desde la línea. Finalmente, ninguno de los dos equipos pudo inclinar la balanza y el encuentro terminó en un empate sin que se hicieran daño.

Con este resultado, Universidad de Chile sumó 14 puntos y se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Everton quedó con 12 unidades en el onceavo puesto.

El siguiente partido del cuadro azul será de el "Clásico Universitario" de local ante Universidad Católica el sábado 25 de abril a las 18:00 horas, mientras que los viñamarinos recibirán a Cobresal el domingo 26 de abril a las 17:30 horas.

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