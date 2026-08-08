La U de Gago quiere mantener su racha ganadora en el duelo ante Palestino y seguir a la caza del liderato

Universidad de Chile recibe este domingo a Palestino, desde las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional, por la fecha 18 de la Liga de Primera, en un partido donde los azules intentarán mantener su racha ganadora y seguir a caza del líder Colo Colo.

El cuadro dirigido por Fernando Gago lleva cuatro victorias consecutivas (tres en Liga y una en Copa Chile), su mejor rendimiento desde que llegó el DT argentino al equipo, por lo que buscará aprovechar la localía ante su gente para seguir en la senda triunfal.

La U tiene 30 unidades en el tercer puesto, a 12 de Colo Colo (que jugará justo antes frente a Unión La Calera), por lo que debe conquistar los tres puntos para mantenerse como escolta.

Para el compromiso, Israel Poblete es baja y Lucas Barrera está suspendido, por lo que el mediocampo estará compuesto por Charles Aránguiz, Agustín Arce y Javier Altamirano.

Además, es posible que pueda sumar minutos el argentino Tobías Reinhart, flamante refuerzo de los azules.

Para el duelo, la formación será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Aránguiz, Arce, Altamirano; Maxi Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Palestino, por su parte, también está la pelea en la parte alta, ocupado el cuarto lugar con 27 puntos, y con un triunfo provocará un triple empate en la tabla, ya que la U y Universidad Católica tienen 30 positivos.

Los árabes vienen de ganar por 2-1 a Coquimbo Unido y quieren seguir al alza en el torneo local.

La posible oncena de Palestino será con Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Francisco Montes, Nicolás Meza; Marcelo Eggel, Nelson Da Silva, César Munder.

El duelo será arbitrado por Piero Maza y el VAR estará a cargo de Diego Flores.

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