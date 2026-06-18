La U volvió al triunfo ante O'Higgins y se metió en la parte alta de la Liga de Primera

Universidad de Chile volvió al triunfo al vencer 1-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional, en el partido pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera y los azules escalaron hasta la tercera posición de la tabla de posiciones con 24 puntos.

El primer tiempo fue muy parejo, con ambos equipos generando ocasiones de peligro. Los arqueros Gabriel Castellón y Omar Carabalí fueron clave para mantener el cero en sus arcos durante los primeros minutos. Hasta la apertura del marcador que llegó en el minuto 36, cuando el venezolano Bianneider Tamayo conectó un potente remate de volea dentro del área.

Sobre el final del primer tiempo, Eduardo Vargas anotó de cabeza y estiró la ventaja, pero el árbitro Piero Maza, con ayuda del VAR, anuló el gol por una falta previa de Marcelo Morales en la mitad de la cancha. A pesar de esto, la U se fue al descanso con una merecida ventaja de 1-0.

En el segundo tiempo, O'Higgins salió en busca del empate, mientras que la Universidad de Chile, dirigida por Fernando Gago, se replegó en su propio terreno, mientras apostaba a ataques rápidos.

Pero en los minutos finales, Ignacio Vásquez (84') sentenció el partido con un remate cruzado que puso el 2-0 definitivo y confirmó el triunfo azul tras dos partidos seguidos que acumularon empates.

Con este resultado, Universidad de Chile escaló hasta la tercera posición con 24 puntos, a 12 del puntero Colo Colo. Por su parte O'Higgins se quedó en el décimo lugar con 20 unidades.

El siguiente encuentro de ambos equipos será por Copa Chile, donde los azules recibirán a Santiago Wanderers el domingo 21 de junio a las 17:30 horas, por su parte el "Capo de Provincia" será de local ante Unión Española el mismo día a las 20:00 horas.