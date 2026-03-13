La UC buscará dormir como líder contra un Everton que inicia la era Ribonetto

Este sábado 13 de marzo, en el Claro Arena, Universidad Católica recibe a Everton por la séptima fecha de la Liga de Primera, con los dos equipos tratando de escalar en ambos extremos de la tabla.

Los "Cruzados" buscarán sacudirse de la derrota ante O'Higgins que le impidió ser punteros del campeonato en la jornada anterior.

Los tres puntos harían a la UC dormir como puntero con 13 unidades, a la espera de lo que hagan Colo Colo (12), Deportes Limache (11) y Ñublense (11) en sus respectivos duelos.

Sin embargo, Daniel Garnero tendrá la imprevista lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien será baja al menos seis meses por una rotura de ligamento cruzado anterior que requerirá cirugía.

Con el cambio en la banda derecha, Católica alineará con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Cristián Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Respecto a Everton, viene de dos triunfos al hilo en el breve interinato de Davis González, resultados que de todas maneras tienen a los "ruleteros" en el penúltimo puesto gracias a aquellos seis puntos.

La visita a la precordillera marcará el debut del entrenador argentino Walter Ribonetto a cargo del elenco "Oro y Cielo", quien destacó la motivación propia y de los jugadores por demostrar ante un equipo grande en el inicio de esta nueva era.

Una gran novedad en la escuadra viñamarina será la primera citación del colombiano Santiago Londoño, una de las figuras del último Mundial sub 20, que está habilitado para jugar luego de haber cumplido los 18 años el pasado 29 de febrero.

El "Eforé" alineará con Ignacio González; Benjamín Berríos, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Soto, Joaquín Moya, Alan Medina, Dieter Villalpando; Emiliano Ramos y Cristian Palacios.

Las acciones arrancarán a las 20:30 horas con arbitraje de Rodrigo Carvajal y podrás seguir su desarrollo en la señal de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.