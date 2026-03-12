El argentino Walter Ribonetto tuvo su conferencia de prensa oficial para ser presentado como nuevo DT de Everton y palpitó su debut ante Universidad Católica este fin de semana, señalando que "enfrentamos a un equipo grande y esa motivación está ante un equipo que llena la cancha, de visitante y con la posibilidad de que al jugador lo vean todos".

Además, desde el Grupo Pachuca explicaron la decisión de fichar al técnico trasandino en lugar de sostener al interino Davis González, quien cosechó dos triunfos.

