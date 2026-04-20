La UC se alejó de la cima tras sufrir una remontada en casa ante Unión La Calera

En un caliente e intenso duelo, Unión La Calera amargó a Universidad Católica con una remontada de 2-1 en el Claro Arena que marcó un importante resultado para la tabla de la Liga de Primera, que cerró su décima fecha.

El primer tiempo fue de alto ritmo en la disputa del balón, aunque aquello no se tradujo en real peligro para las porterías más allá de tímidos balonazos a las áreas.

Matías Campos López conectó un cabezazo fácil para Vicente Bernedo y Clemente Montes eludió a dos defensores para entrar por la banda, pero elevó por mucho al tratar de rematar en vez de dar el pase al medio.

Al minuto 29 llegó la primera jugada controversial, que a la postre: Clemente Montes llegó tarde sobre Nicolás Avellaneda con una barrida cuando el portero ya había atrapado el balón. El delantero se ganó amarilla porque a último momento alcanzó a recoger los pies para evitar un golpe peligroso al rival, aunque la tarjeta a la postre tendría consecuencias.

A los 38' se dio la acción más comentada del encuentro: Fernando Zampedri le lanzó un manotazo a Christopher Díaz sin balón de por medio. El árbitro Nicolás Gamboa acudió al VAR y reconoció la acción del delantero "cruzado", pero declinó de la expulsión al considerar que en las imágenes "no hay nada claro de conducta violenta".

De hecho, el "Toro" no fue amonestado por el movimiento adicional contra el lateral derecho, sino por discutir con los caleranos mientras los asistentes en video analizaban la secuencia antes de llamar a revisión.

Poco después, a los 44', Branco Ampuero adelantó a los "cruzados" aprovechando un balón que quedó vivo en el área chica calerana.

Unión La Calera se metió rápido en el marcador tras el descanso, con el empate obra de Rodrigo Cáceres a los 53' luego de que la zaga de la UC se durmiera en el segundo balón tras un córner.

Los dirigidos por Martín Cicotello cargaron al ataque aunque las defensas seguían respondiendo, pero una acción a los 68' les dio una superioridad numérica clave.

Si bien se reclamó un codazo de Bernedo contra Gutiérrez, el árbitro dejó seguir la salida de la UC y Clemente Montes acabó simulando en el área rival, siendo expulsado por su segunda amarilla; de paso, quedó suspendido para el clásico con Universidad de Chile el próximo fin de semana.

Los forasteros cerraron líneas atrás para buscar la mejor oportunidad de romper y la inexpugnable "ley del ex" desequilibró la cuenta en los 83': Kevin Méndez anticipó la salida de Bernedo ante un pelotazo largo y Sebastián Sáez anotó con arco abierto.

El elenco de Daniel Garnero trató de dar un golpe en el final, pero la retaguardia calerana se mantuvo firme para llevarse los tres puntos en la fría noche de San Carlos de Apoquindo.

Con este resultado, Universidad Católica dejó definitivamente el podio con 17 puntos y no pudo mantenerse a la par de Deportes Limache, nuevo puntero con 20 unidades.

En tanto, Unión La Calera dio un gran aviso en la zona baja tras su resta de seis puntos: Aunque se mantiene penúltimo, alcanzó los 10 puntos de Audax Italiano y Cobresal, sacándole cinco unidades al colista Deportes Concepción.