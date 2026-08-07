La UC volvió al triunfo tras tumbar a Cobresal y llegará encendido al choque copero con Estudiantes

Universidad Católica doblegó por 2-0 a Cobresal y consiguió dar inicio a la fecha 18 en la Liga de Primera recuperando terreno en la tabla de posiciones, ubicándose con 30 puntos a 12 del liderato de Colo Colo y sumando un buen aliciente antes de visitar a Estudiantes por la ida de octavos en la Copa Libertadores.

El combinado dirigido por Daniel Garnero buscaba acabar con una sequía de triunfos antes de encarar su desafío internacional, pero la primera etapa estuvo marcada por la escasa profundidad que ambos contenidnetes se ofrecieron en el Claro Arena.

No fue hasta pasada la media hora que Eugenio Mena (35') sacó un potente remate que fue bloqueado con el rostro por el arquero Matías Olguín. Aquello contó como una de las opciones más claras.

En la etapa de complemento, el cuadro "estudiantil" abrió la cuenta tras un centro de Diego Corral que rebotó involuntariamente en Guillermo Pacheco contra su propio arco (60').

Tras el gol, los "mineros" salieron a responder dejando con dudas a los espectadores, pero Fernando Zampedri selló la victoria con un potente remate desde cerca de 40 metros que sorprendió adelantado a Olguín (90+4').

Con este resultado, Universidad Católica sumó 30 unidades y ahora se enfocará en la Copa Libertadores, donde visitará a Estudiantes de La Plata el 11 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT), para luego disputar la revancha el martes 18 a la misma hora en el Claro Arena.

Por su parte, Cobresal permaneció en la decimoquinta casilla con 17 puntos y se medirá ante Deportes Concepción el domingo 16 de dicho mes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Cobre.