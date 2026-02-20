La UC y Coquimbo se reencuentran en un duelo de alto vuelo por la Liga de Primera

La acción sabatina de la cuarta fecha de la Liga de Primera cerrará con un partido que promete, pues Universidad Católica y el campeón Coquimbo Unido se medirán en el Claro Arena.

"Cruzados" y "Piratas" ya se enfrentaron esta temporada, nada menos que en la final de la Supercopa que el conjunto aurinegro conquistó por penales tras un marcador de 0-0, con Diego Sánchez como héroe en la tanda al atajar dos tiros sin guantes.

En el lado de la UC, buscan un triunfo que aumente la confianza en busca de regularidad, pues en tres fechas han cosechado un triunfo, un empate y una derrota.

El último duelo de los precordilleranos fue una derrota de 3-2 a manos de Cobresal, como forastero en El Cobre de El Salvador.

"Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile, sin ninguna duda. Tenemos que estar muy bien para lograr el resultado, vamos a enfrentar al mejor equipo del momento", asumió el DT Daniel Garnero en la previa.

Católica formará con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Cristián Cuevas; Justo Giani, Matías Palavecino, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Al frente, Coquimbo Unido suma dos triunfos en lo que va del torneo, luego de haber tropezado en la primera fecha.

El monarca del fútbol chileno viene de imponerse a Deportes La Serena en un caliente clásico regional, con polémica por un gol anulado y una expulsión en los "papayeros": Alejandro Camargo puso el 1-0 final con un cabezazo.

"No hay excusa en la previa ni post partido. Tenemos que adaptarnos a la cancha sintética donde nos toca jugar y también ver cómo ellos van a parar el mediocampo. Vamos a tratar de ser sólidos y equilibrados como lo venimos haciendo", indicó el técnico Hernán Caputto.

Coquimbo lamentará la ausencia del capitán Sebastián Galani por lesión, además de un Martín Mundaca que está en microciclo con La Roja sub 20. "No hemos podido repetir un once. Lo importante es repetir una idea de juego", dijo Caputto en la antesala del partido.

A las 20:30 horas (00:30 GMT) será el pitazo inicial en San Carlos de Apoquindo, con arbitraje del juez Franco Jiménez y la completa cobertura de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.